Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2024 17:34
paramedik

puanım 89 parameğim sizce sb alımını beklemeli miyim yoksa üni hastanelerine mi başvurayım ilk alımda atanma ihtimalim nedir sağlık bakanlığına

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