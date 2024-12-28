Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Aralık 2024 18:16
Ekpss tayin dilekçe hakkında bilgi

arkadaşlar atandıktan sonra kurum bizden dilekçe hakkını kullanmak için 1 yıl çalışmamızı isterse kamu denetçi kurumuna başvurabiliyor muyuz ? Bundan önceki alımda kamu denetçisine başvuran arkadaşlar vardı. Cevap için şimdiden teşekkürler.

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