Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Aralık 2024 18:49
Aynı bakanlık farklı kurumda geçici görevlendirme olur mu?

İçişleri bünyesinde egm harici bir yere geçici görev ile atanabilmek için sonuç alınabilecek bir yöntem var mı acaba? Ve bu geçici görevi sürekli uzatmak mümkün mü?

Şöyle yap şöyle et felan feşmekan'dan ziyade bu süreçle direkt uğraşmış ve sonuç almış veya tanıdığı birinden bizzat bildiği kesin bir bilgiyi paylaşırsanız çok memnun olurum

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