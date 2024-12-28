Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2024 19:56
yeni emekli olmuş arkadaşlardan yardım
16 ocak itibariyle emeklilik dilekçesini vereceğim, sonrasında süreç nasıl işleyecek tam olarak

lutt
Şube Müdürü
28 Aralık 2024 20:24

hayırlı olsun


Bozkurtbakışlı
Şef
28 Aralık 2024 20:38
.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik Uzaktan Eğitim SemineriUzman ve Başöğretmenlik Eğitim Sonrası Değerlendirme ve Belge alımı.Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik Başvurularını Onaylamayan iller.Uzman Öğretmenlik Uzaktan Eğitim SemineriUzman Öğretmen BaşvuruMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Aralık ek dersi yatan illerBaşöğretmenlik Uzaktan Eğitim Semineri Bittikten Sonra Ne Yapacağız ?Sosyal medya üzerinden yazışma

Sözlük

abbey road crossing cam 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 Bugün olanlar 1 tıkandı baba 2 Ben seni güldürdüm allah da beni güldürsün 2 sabah şerifleriniz hayrolsun 1 2025 4 şaka maka sözlüğün forumlaşıyor olması 2 ilk kez tek başına çamaşır makinası başlatan erkek 4 evde kalmış kuru kız 4

Son Haberler

Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamada 3 tutuklamaGazze'de can kaybı 45 bin 484'e yükseldiBakan Bayraktar: Bakanlık olarak bir ekibimiz Şam yolundaKocaeli'de doğal gaz patlaması: 10 yaralıBakanlıktan yavru goril paylaşımı: Arkadaşlar merak etmeyin!

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri