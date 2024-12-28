Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2024 20:16
Boşanma acillll!!!

Üç gün önce boşandım, 6 yıllık kadrolu ebeyim. Tayin vermek için gerekçeli karar yazısı beklemeli miyim yoksa mahkemenin duruşma zaptı ile verilebiliyor mu. Lütfen bilen biri varsa yardımcı olabilir misiniz.


KhanThenegor
Aday Memur
28 Aralık 2024 20:20

Boşanma gerekçeli kararın yazılıp kesinleşmesiyle gerçekleşir. Yoksa boşanmış olmazsınız.


kacikbulgur
Aday Memur
28 Aralık 2024 21:07
nie boşandınız ki
Toplam 2 mesaj

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