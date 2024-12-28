Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Aralık 2024 21:25
Başlık

Açtığımız her konu neden siliniyor? Mardin'deki özel okullar hakkında bilgi istemişim, silinmiş. Velev ki bu konu daha önce açılmış. A özel okulunun geçen seneki fiyatı ile bu seneki fiyatı aynı mı? İllaki başlıklar güncellenecek

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