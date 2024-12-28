Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2024 22:02
Almanya da Polis maaşı, Öğretmen maaşları ve Asgari Ücret ne kadar

Polis 4.200 euro

Öğretmenler ise 2.500-3.000 Euro aralığın maaş alıyor Almanya da.

Asgari Ücret 1.600 Euro Almanya da.

Diğer gelişmiş ülkelerde de Almanya ya benzer bir maaş skalası var meslekler arasında.

Maaşlardan vergi kesiliyor Almanya da. Vergiler kesildikten sonra elde kalan maaşları yazdım.

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