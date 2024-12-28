Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Aralık 2024 22:03
Bu büyük bir haksızlık ve hukuksuzluktur. Kul hakkı yemektir

Tarım ve Orman Bakanlığında Tarım İl Müdürlükleri ile Merkez İlçe müdürlüklerinin çoğu aynı bahçe içerisinde ve bazen aynı binada bulunmaktadır. İl müdürlüğünde çalışan Veteriner Hekim, Mühendis, Teknisyen, memur PBYS de lojman başvurusunda bulunabilirken aynı binada ya da aynı bahçede çalışan aynı ünvanlarda bulunan personelin başvurusu PBYS sisteminde lojman başvurusu yapamamaktadır. Bu büyük bir haksızlık ve hukuksuzluktur. Kul hakkı yemektir. Sizler memurların sesi olan Memurlar net olarak bu haksız ve hukuksuz uygulamayı lütfen dile getirin.

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