Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Aralık 2024 22:36
Hemşire sağlık ocağına geçiş hakkında

Merhabalar

Devlet hastanesinde hemşire olarak çalışmaktaydım

Sağlık ocağında doktorla anlaştım

İl sağlığa gidip tüm işlemlermi gerçekleştirdim

Çks düştüm

Kendi hastaneme gelip durumu baş hemşireye anlattığımda kendisi iptal ettireceğini söyledi.

Şimdi ayrılış tarihini vermiyolar.

Bununla ilgili nasıl bir yol izliyebilirim

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