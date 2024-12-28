Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Aralık 2024 23:00
Derece kademe
Merhaba arkadaşlar. Bir sorum olacak. 2015 yılında liseden mezun olduktan sonra 2016 yılında kadrolu olarak MEB'de memurluğa atanan, 2022 yılında da lisanstan mezun olduktan sonra 2023 yılında ekpss ile öğretmen olarak atanan birinin şuan derece kademesi kaçtır?

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