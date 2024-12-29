Eş durumu tayini yeni yönetmelik

İstanbul 112 de paramediğim 4 yıldır görev yapıyorum. Eşim att 3 yıl önce eş durumu tayiniyle istanbula geldi. Eşim İller arası tayinle Ankara'ya tercih verecek. Ben eş durumu tayiniyle Ankara'ya gidebilir miyim. Hizmet bölgelerinde aynı bölgede genellikle ama Ankara İstanbul'un üstünde gözüküyor. Bu durumda pdc doluluk oranına göre hareket edilip Ankara'nın pdc si daha dolu diye bana red verme durumları var mı yoksa pdc de herhangi bir boşluk olduğu takdirde gidebiliyor muyum? Eşim de geri dönemiyor çünkü tekrar eş durumu istemesi için 1 yıl çalışma şartı var.

İstanbul 112 de paramediğim 4 yıldır görev yapıyorum. Eşim att 3 yıl önce eş durumu tayiniyle istanbula geldi. Eşim İller arası tayinle Ankara'ya tercih verecek. Ben eş durumu tayiniyle Ankara'ya gidebilir miyim. Hizmet bölgelerinde aynı bölgede genellikle ama Ankara İstanbul'un üstünde gözüküyor. Bu durumda pdc doluluk oranına göre hareket edilip Ankara'nın pdc si daha dolu diye bana red verme durumları var mı yoksa pdc de herhangi bir boşluk olduğu takdirde gidebiliyor muyum? Eşim de geri dönemiyor çünkü tekrar eş durumu istemesi için 1 yıl çalışma şartı var.