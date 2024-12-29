KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 00:50
Msb mühendis maaşları ne kadar?

MSB mühendis maasi ne kadar bilenler veya çalışanlar bilgilendirme yapabilir mi


sanattarihiii
Aday Memur
29 Aralık 2024 00:52

Hocam YouTube alfa akademi bir hoca Maaş konusunda şöyle demişti diğer kurumlara göre düşük mühendis 45,büro 35,tekniker 40,teknisyen biraz altı diyor.

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