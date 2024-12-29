Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2024 00:52
Asgari ücrete neden ara zam gelmemeli?

2015 yılında en düşük memur emekli aylığı 1325,61 TL, asgari ücret ise 949,07 TL idi.

Diyeceklerim bu kadar.

Çok Yazılan Konular

2024 Aralık maaşlarımızı yazalımEmekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacakSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Kamu Mühendisleri Can Çekişirken Uzmanlara İyileştirme Müjdesi! Mühendislerin Suçu Ne?Aralık ayı enflasyon beklentileriKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduAlmanya da Mühendis ve Doktor maaşlarıMemursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Almanya da Polis maaşı, Öğretmen maaşları ve Asgari Ücret ne kadar

Sözlük

oytun erbaş 1 şaka maka sözlüğün forumlaşıyor olması 2 ben kül yutmam 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1 şarkı adı ile açılan başlıklar 1 ayhan akman 1 başkasının acısından keyif alan kişiler 4 ilk kez tek başına çamaşır makinası başlatan erkek 4 2025 4 bir seferlik idare etsen ne olur 5

Son Haberler

Mevzuata Aykırı Atama Kamu Zararı Sayılır Mı?2 il için sağanak uyarısı!MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadeleBakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidirDiyarbakır Barosu'ndan Narin Güran davası cezalarına dair ilk açıklama

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri