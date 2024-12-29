Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Aralık 2024 01:01
2025 yılında atama ne zaman olacak ?

sağlık bakanlığı 2025 yılı için atamasını ne zaman yapar acaba tahmini veya bilgisi olan var mı ?

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