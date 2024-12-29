KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 01:20
Yüksek lisans ve atama durumu

Hocalarım merhabalar önümüzdeki bahar döneminde yüksek lisans baslatmayi dusunuyorum, forumda tam cevabını bulamadım yüksek lisans egitimine baslamam atanma konusunda saglik bakanlığına herhangibir sorun oluşturur mu? Şimdiden teşekkür ederim.

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