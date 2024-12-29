Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Aralık 2024 02:27
Dmk 56 madde gereğince ilişiğin kesilmesi

Mesleğe 2017 ocakta başlamıştım(polis memuru adayı) mesleğimin 8.ayında adli ve idari soruşturma geçirdim. 1 karton sigaramı çaldı iddasıyla. Görevden uzaklaştırılmıştım ve 2019 yılında iç işleri yüksek disiplin kuruluna devlet memurluğundan müfettişin tecziye istemi ile kurul karşısına çıktım. Sözlü ifademi verdikten sonra 2019 kasım ayında dmk 143 md ile göreve iade edildim. Tamam çok sükür her şey bitti diye sevindim fakat 2021 ocak ayında dmk 56 md gereğince asaletim tasdik edilmedi ve ilişiğim kesildi. Akibetinde idare mahkemesine yd li dava açtım ret ret vs onlar geldi dosya şimdi danıştayda. Kendi yoluma bakıyorum ekmeğimi kazanıyorum çok şükür ama içimde hep ukde kaldı adam akıllı mesleği hiç yapamadım. Toplam hizmet sürem hitap da nerdeyse 5 yıl fakat fiili hizmetim 23 ay. Sizce döner miyim ben mesleğe umut olsun mu halen içimde. Teşekkur ederim şimdiden.

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