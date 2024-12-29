Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 03:11
Uzman ve Baş öğretmenliğe sayilmayan Usta ogreticilik için sendikayla konusulmali

Arkadaslar usta ogreticiligin sayilmasi hususunda herkes kendi sendikasiyla konusup talep olusturulsa çozulebilir

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