Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


29 Aralık 2024 08:08
Sınavsız Ünvan Değişikliği Hk.

Arkadaşlar okulda çalışıyorum sınavsız unvan değişikliği açıldı ve V.H.Kİ' başvuru yaptım.

Atamadan söylediklerine göre okuldan üç dört memur çekeceklermiş ama genelini okulda değerlendirecejlermiş öyle söylemişler bizim okul müdürüne

Sorum şu kadrosu okulda olan birini sırf vhki ye başvuruda bulunup çıkarsa milli eğitime çekebilirler mi?

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