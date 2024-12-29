Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 08:54
Uzman Öğretmenlik Süresi

Sayın hocalarım

2015 Eylül atamasıyım. Askerlikten dolayı Mart 2026 da 10 yılım doluyor. Şimdi sorum şu seneye eğitim alıp tamamladıktan sonra Nisan 15 te uzman mi oluyorum yoksa bir sonraki yılın OCAK ayını mi beklemem gerekiyor? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.


yldzhmt
Şube Müdürü
29 Aralık 2024 09:32

O sorunun cevabi simdilik. Net degil

2026 kilavuzunu beklemek lazim


yaylam
Aday Memur
29 Aralık 2024 09:38

Tarih konusun yönetmelikte belli olmadığı için 2026 kılavuzunu beklemek gerek. Bu sene 30 Nisan tarihi baz alındı. Önümüzdeki sene tarih değişebilir.

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