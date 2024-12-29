Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 11:00
uzman öğretmen sertifika
arkadaşlar videolar bitti. faaliyet değerlendirme de yaptım ama sertifika kısmına girdim görünmüyor neden acaba?

Sevdim-Seni
Genel Müdür
29 Aralık 2024 11:08

https://forum.memurlar.net/konu/2576295/uzman-ve-basogretmenlik-egitim-sonrasi-degerlendirme-ve-belge-alimi.html


Nergis3467
Aday Memur
29 Aralık 2024 11:14
değerlendirme yaptım hocam
Sevdim-Seni, 10 dk. önce

https://forum.memurlar.net/konu/2576295/uzman-ve-basogretmenlik-egitim-sonrasi-degerlendirme-ve-belge-alimi.html

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