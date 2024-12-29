Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Aralık 2024 11:25
Kınama cezası

Herkese Merhaba. Sağlık personeliyim Tıbbi sekreter olarak.2021-2023 arasında babamın hastalığı, kardeşlerimin eğitim masrafları vb gibi sebeplerle çeşitli icralarım oluştu ve bu icralar maaşımdan kesildi ve şuan borcum yok.Şuan 1 yıldır çalıştığım hastane ısrarlı bir şekilde soruşturma açtı ve kınama cezası verildi. Ne kadar savunma verdiysem de yetersiz bulundu.Benden ne babamın hastalığına dair bilgi ,belge istediler ne de idare benimle konuyu görüştü.Ceza valilik il disiplin kurulu da hastanenin verdiği cezayı hastaneyi baz alarak onayladı.12 yıldır tek tutanağım bile yokken manüpülatif bir soruşturma sonucu ceza aldım.Bu şekilde bir ceza alıp idare mahkemesine taşıyan oldu mu?Taşırsam sonuç alabilir miyim?


E.Kayı Han
Editor
29 Aralık 2024 11:54

Zaman aşımı var. Dava açın kazanırsınız.


herky
Aday Memur
29 Aralık 2024 12:14
Disiplin amiri kanunu dikkate almamış

Neokeynesyenn
29 Aralık 2024 12:33

Zamanaşimi ben de sordum evrakın geldiği tarih önemli dediler.Son dosyam bu kurumda çalışırken geldi borç geçmiştendi . Yazı geldiği gün fırsat bekler gibi soruşturma açtılar

E.Kayı Han, 2 saat önce

Zaman aşımı var. Dava açın kazanırsınız.


Neokeynesyenn
29 Aralık 2024 12:59

Ne yönden zamanaşımı var diyorsunuz gelen son icra yazısı 2023 tendi ve ödendi.

Neokeynesyenn, 2 saat önce

Zamanaşimi ben de sordum evrakın geldiği tarih önemli dediler.Son dosyam bu kurumda çalışırken geldi borç geçmiştendi . Yazı geldiği gün fırsat bekler gibi soruşturma açtılar


Neokeynesyenn
29 Aralık 2024 13:13

Ne yönden böyle düşündünüz?

herky, 2 saat önce
Disiplin amiri kanunu dikkate almamış
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