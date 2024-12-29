Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Aralık 2024 11:42
Mehil izninde 2. kez istirahat raporu alınır mı?

merhaba meyil muddetindeyim ne çalışacağım il ilçe belli ne harcırah yattı sürem dolmak üzere 5 gün rapor almıştım.cocuklarin okulu hanımın tayini ev taşıma işleri bekliyor mecburen.. sorum şu mehilde ikinci kez rapor alsak sıkıntı olur mu yada yönetmelik olarak sıkıntı varmıdır


Patron006
Aday Memur
29 Aralık 2024 11:51
sağlık durumun düzelmediyse alabilirsin
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