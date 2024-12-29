2024/2 merkezi atama bekleme konusu

19 Aralık'ta KPSS-2024/2 merkezi atama başvuruları başladı. 26 Aralık 2024 bitti.
ben 3 sene tercih veremiyorum. 2024/1'de atandım. 2024/1 konusunu da ben açmıştım. O başlıkta ne zaman önceki alımların ne zaman açıklandığına dair analizler yapmıştık. Onları buraya yapıştırıyorum.
2018/2 KPSS başvuları 20 Aralık 2018 - Açıklanma 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15.25' - 8 gün
2019/1 KPSS başvuları 18 Temmuz 2019 - Açıklanma 29 Tem 2019 tarihinde saat 13.20 - 11 gün
2019/2 KPSS başvuları 12 Aralık 2019 - Açıklanma 20 Ara 2019 tarihinde saat 13.20 - 8 gün
2020/1 KPSS başvuları 04 Ağustos 2020 - Açıklanma 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30' - 9 gün
2020/2 KPSS başvuları 07 Ocak 2021 - Açıklanma 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00' - 7 gün
2021/1 KPSS başvuları 08 Temmuz 2021 - Açıklanma 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10' - 6 gün
2021/2 KPSS başvuları 29 Aralık 2021 - Açıklanma 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30 - 8 gün
2022/1 KPSS başvuları 07 Temmuz 2022 - Açıklanma 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00' - 13 gün Kurban Bayramı
2022/2 KPSS başvuları 28 Aralık 2022 - Açıklanma 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30 - 6 gün
2023/1 KPSS başvuları 13 Temmuz 2023 - Açıklanma 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30 - 13 gün - Yks açıklama tarihi 20 temmuz
2023/2 KPSS başvuları 27 Aralık 2023 - Açıklanma 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30 - 12 gün
2024/1 KPSS başvuları 18 Temmuz 2024 - Açıklanma 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:00 - 11 gün
2024/2 KPSS başvuları 26 Aralık 2024 - Açıklanma ???
19 Aralık'ta KPSS-2024/2 merkezi atama başvuruları başladı. 26 Aralık 2024 bitti.
ben 3 sene tercih veremiyorum. 2024/1'de atandım. 2024/1 konusunu da ben açmıştım. O başlıkta ne zaman önceki alımların ne zaman açıklandığına dair analizler yapmıştık. Onları buraya yapıştırıyorum.
2018/2 KPSS başvuları 20 Aralık 2018 - Açıklanma 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15.25' - 8 gün
2019/1 KPSS başvuları 18 Temmuz 2019 - Açıklanma 29 Tem 2019 tarihinde saat 13.20 - 11 gün
2019/2 KPSS başvuları 12 Aralık 2019 - Açıklanma 20 Ara 2019 tarihinde saat 13.20 - 8 gün
2020/1 KPSS başvuları 04 Ağustos 2020 - Açıklanma 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30' - 9 gün
2020/2 KPSS başvuları 07 Ocak 2021 - Açıklanma 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00' - 7 gün
2021/1 KPSS başvuları 08 Temmuz 2021 - Açıklanma 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10' - 6 gün
2021/2 KPSS başvuları 29 Aralık 2021 - Açıklanma 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30 - 8 gün
2022/1 KPSS başvuları 07 Temmuz 2022 - Açıklanma 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00' - 13 gün Kurban Bayramı
2022/2 KPSS başvuları 28 Aralık 2022 - Açıklanma 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30 - 6 gün
2023/1 KPSS başvuları 13 Temmuz 2023 - Açıklanma 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30 - 13 gün - Yks açıklama tarihi 20 temmuz
2023/2 KPSS başvuları 27 Aralık 2023 - Açıklanma 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30 - 12 gün
2024/1 KPSS başvuları 18 Temmuz 2024 - Açıklanma 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:00 - 11 gün
2024/2 KPSS başvuları 26 Aralık 2024 - Açıklanma ???