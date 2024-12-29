Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


29 Aralık 2024 15:12
Kadroludan Sözleşmeliye Geçiş Yapabilir miyim ?

Arkadaşlar ekpss ile kadrolu bir şekilde atandıktan sonra normal kpss puanım ile sağlık bakanlığına sözleşmeli sağlık teknikeri olarak geçiş yapabilir miyim? Bilgisi olan biri beni aydınlatabilir mi ?

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