Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Aralık 2024 15:30
Temizlik işçisi uygulamalı sınav

Merhaba arkadaşlar temizlik işçisi uygulamalı sınavında neler yapılır bilen var mı sözlüde olacak galiba daha önce giren varsa yardımcı olabilir mi

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