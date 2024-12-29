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Editörler : supporters.


29 Aralık 2024 15:47
Merhaba bir kamu dışı öğretmen olarak

Merhaba arkadaşlar ben 4 kez sınava girmiş daha sonra kontenjana girmiş ancak mülakat ile hakkı yenmiş bir öğretmenim. Hayallerimden vazgeçmeyip bir kanal açtım bu kanalı sizlerde takip edip paylaşımlarıma göz atarak destekleyebilirsiniz. Youtube: Zaman Labirenti Lütfen desteklerinizi esirgemeyin


roixx
29 Aralık 2024 16:03

Merak ettiğiniz ve önerebileceğiniz konuları burdan bana iletebilirsiniz.

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