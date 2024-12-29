doğum izni süresi arttırılacak mı?

yıllık nüfus artışında ciddi oranda azalma var bu sebeple devlet çocuk yapmayı teşvik ediyor ancak çalışan kamu annelerine doğum izni süresi çok az sürede bunun artırılması çocuk sayısının artması demek bununla alakalı editörler çalışma yapmayacak mı ? siz ne düşünüyorsunuz?

yıllık nüfus artışında ciddi oranda azalma var bu sebeple devlet çocuk yapmayı teşvik ediyor ancak çalışan kamu annelerine doğum izni süresi çok az sürede bunun artırılması çocuk sayısının artması demek bununla alakalı editörler çalışma yapmayacak mı ? siz ne düşünüyorsunuz?