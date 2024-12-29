Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Aralık 2024 16:32
doğum izni süresi arttırılacak mı?
yıllık nüfus artışında ciddi oranda azalma var bu sebeple devlet çocuk yapmayı teşvik ediyor ancak çalışan kamu annelerine doğum izni süresi çok az sürede bunun artırılması çocuk sayısının artması demek bununla alakalı editörler çalışma yapmayacak mı ? siz ne düşünüyorsunuz?

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