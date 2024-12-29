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Editörler : supporters.


29 Aralık 2024 16:42
Konut kredisi kullanma şartları?

Selamünaleyküm arkadaşlar benim köyde ahşap ev tapuda kargır ev olarak geçmektedir. Bilindiği üzere kredilerde ikinci ev alacaklara bankalar sadece Exper değerinin %22'sini vermektedir. Ama ilk ev alacaklara eksper değerinin %90'ını Kredi vermektedir. Bu kapsamda benim köydeki ev 2 eve dahil oluyor mu?

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