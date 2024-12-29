Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Aralık 2024 17:04
TCDD lojistik mezunu memurlar

Tcddde lojistik memuru olarak çalışan birisi var mı acaba vardiya var mı memura


Ahmetknt
29 Aralık 2024 17:24
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