Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


29 Aralık 2024 17:10
Merhaba,

kadrolu işçi belge tesliminde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu istiyorlar. Almadan önce bu şartları taşıyıp taşımadığımı bakabileceğim bir sağlık yönetmeliği varmı bu kategori için bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim.


Ahmetknt
29 Aralık 2024 17:13
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