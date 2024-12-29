Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler :


29 Aralık 2024 17:27
Mühendis / Hakim Eş Durumu

Arkadaşlar merhaba. Şu an sözleşmeli mühendis olarak çalışıyorum ve kadroya geçmeme de az kaldı. Nişanlım ise hakim. Eş durumundan gönderilmem de bir sıkıntı olabilir mi ? Bi şekilde aile birlikteliğini sağlar mı msb, Kuvvet komutanlıkları emrine vererek vs ?


muhendis4258
Aday Memur
29 Aralık 2024 17:29

Msb bünyesindeyim ek olarak

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş YetersizliğiMühendis / Hakim Eş DurumuMilli savunma bakanımızın açıklamaları

Sözlük

tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışmak 2 sabah şerifleriniz hayrolsun 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1 anne 2 başkasının acısından keyif alan kişiler 1 Ben seni güldürdüm allah da beni güldürsün 1 Hafta sonu tatili 2 çocukların yalan söylemesi 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 16 oytun erbaş 1

Son Haberler

Esma Esad, vatandaşı olduğu İngiltere'ye giremeyecekMHP'li Karakaya: Asgari ücret çalışan açısından ucuzPutin ve Aliyev düşürülen uçak konusunu görüştüAnkara'da atık deposunda yangınCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore için taziye mesajı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri