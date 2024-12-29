Mühendis / Hakim eş durumu

Arkadaşlar şu an msb de sözleşmeli mühendis olarak çalışmaktayım. 1 seneden az kaldı kadrolu olacağım. Nişanlım hakimlik eğitiminde ve ataması yapılacak . Kadro aldıktan sonra eş durumunda sıkıntı yaşar mıyım ? Kadron yok diyip aile birliğini göz ardı ederler mi yoksa bir şekilde görevlendirme ile çalıştırılır mıyım başka bir görevde de olsa ?

Arkadaşlar şu an msb de sözleşmeli mühendis olarak çalışmaktayım. 1 seneden az kaldı kadrolu olacağım. Nişanlım hakimlik eğitiminde ve ataması yapılacak . Kadro aldıktan sonra eş durumunda sıkıntı yaşar mıyım ? Kadron yok diyip aile birliğini göz ardı ederler mi yoksa bir şekilde görevlendirme ile çalıştırılır mıyım başka bir görevde de olsa ?