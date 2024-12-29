KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 18:48
Mühendis / Hakim eş durumu
Arkadaşlar şu an msb de sözleşmeli mühendis olarak çalışmaktayım. 1 seneden az kaldı kadrolu olacağım. Nişanlım hakimlik eğitiminde ve ataması yapılacak . Kadro aldıktan sonra eş durumunda sıkıntı yaşar mıyım ? Kadron yok diyip aile birliğini göz ardı ederler mi yoksa bir şekilde görevlendirme ile çalıştırılır mıyım başka bir görevde de olsa ?

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