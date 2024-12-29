KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Aralık 2024 19:31
Büro yönetimi önlisans yaş sınırı

arkadaşlar selam. vereceğiniz yanıt belki de hayatımı değiştiriyor olacak. 36 yaşındayım. büro yönetimi ve sekreterlik mezunuyum. lisansa çevirmedim. birçok yerde araştırdım kpss önlisans atama yaşı 35 yazıyor. şimdi biz merkezi atamadan da mı atanamıyoruz gerçekten? 2026 yılında 37 olacağız ewet ama atama yok mu yani?

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