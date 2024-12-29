KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 20:21
MEB alıma çıkar mi

Arkadaşlar MEB yine 4001 den buro personeli alımına çıkar mı?

4001 alımı Diger kurumlardan bekliyor musunuz?


banty
Aday Memur
29 Aralık 2024 20:36

hayır


Sansasyonell
Aday Memur
29 Aralık 2024 20:40

Meb normalde büro personelini engelli veya yetiştirme yurtlarında yetişenlerden alıyodu. Bi daha 4001 alımı gelmez o bi istisnaydı

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