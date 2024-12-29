Sağlık Nedeniyle Mazeret Tayini

merhaba arkadaşlar çocuğumun sağlık sorunu nedeniyle memleket e mazeret ile tayin olduk. Aradan 2 sene geçti ama ailevi sorunlar çıktı yani buraya gelmek bize faydadan çok zarara neden oldu. Sorum şu raporumuz devam ediyor 2. kez tayin isteme hakkımız oluyor mu. Rapor oranı 90 üzeri ağır ibareli

merhaba arkadaşlar çocuğumun sağlık sorunu nedeniyle memleket e mazeret ile tayin olduk. Aradan 2 sene geçti ama ailevi sorunlar çıktı yani buraya gelmek bize faydadan çok zarara neden oldu. Sorum şu raporumuz devam ediyor 2. kez tayin isteme hakkımız oluyor mu. Rapor oranı 90 üzeri ağır ibareli