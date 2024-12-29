Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Aralık 2024 21:21
Eşim doğum iznine ayrıldı aile yardımı alabilir miyim?

merhaba arkadaşlar bilgisi olan cevaplarsa sevinirim eşim yeni doğum iznine ayrıldı aile yardımını alabilirmiyim 4 ay boyunca?


adana0100
Aday Memur
29 Aralık 2024 21:24
tabikide

Police4510
Aday Memur
29 Aralık 2024 21:26
normalde eşim sigortalı olarak çalışıyor yasal hakkı olan 4ay izne ayrıldı. mutemetemi bildircez o zaman bu durumda

Cancan001
Aday Memur
29 Aralık 2024 22:09

Elin işçi memur ne doğum izni ücretsiz ise tabiki alıyorsunuz

Police4510, Dün
normalde eşim sigortalı olarak çalışıyor yasal hakkı olan 4ay izne ayrıldı. mutemetemi bildircez o zaman bu durumda

Police4510
Aday Memur
29 Aralık 2024 23:52
devletin verdiği yasal 4 aylık izine çıktı

Polispo
Aday Memur
30 Aralık 2024 00:10

Kardeşim bu izin süresince maas alacaksa aile yardımı alamazssin ama ücretsiz izin ise alirsin

Police4510, Dün
devletin verdiği yasal 4 aylık izine çıktı

ay.yıldız.099
Memur
30 Aralık 2024 00:30
alamazsın. ayrıca o süre zarfında zaten maaş alacak eşin daha neyin derdindesin aile yardımı koparmaya çalışıyorsun. ücretsiz izne ayrılıp maaşı kesilince zaten hakkın alırsın
Police4510, Dün
devletin verdiği yasal 4 aylık izine çıktı

genelhizmet35
Memur
30 Aralık 2024 12:08

Nasıl bir evrak istendi sizden, bizim mutemet doğum raporunu kabul etmedi, işyerinden ücretsiz izne ayrıldığına dair sgk girişi çıktısı istedi

ay.yıldız.099, 12 saat önce
alamazsın. ayrıca o süre zarfında zaten maaş alacak eşin daha neyin derdindesin aile yardımı koparmaya çalışıyorsun. ücretsiz izne ayrılıp maaşı kesilince zaten hakkın alırsın

Police4510
Aday Memur
30 Aralık 2024 12:11
bilgilendirme açıklayıcı olmuş teşekkür ederim. ( yanlışlıkla eksiye tıkladım hocam kusura bakma bilgin olsun)
Polispo, Bugün

Kardeşim bu izin süresince maas alacaksa aile yardımı alamazssin ama ücretsiz izin ise alirsin


Police4510
Aday Memur
30 Aralık 2024 12:13
bilmediğim için soruyorum öğrenmeye çalışıyorum hocam farkındaysan. koparmaya çalışıyorsun filan ne demek devletin ekmeğini yiyip devletten fazla mı para almaya çalışacağım
ay.yıldız.099, 12 saat önce
alamazsın. ayrıca o süre zarfında zaten maaş alacak eşin daha neyin derdindesin aile yardımı koparmaya çalışıyorsun. ücretsiz izne ayrılıp maaşı kesilince zaten hakkın alırsın
Toplam 9 mesaj

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