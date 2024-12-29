2024-KPSS LİSANS Tam Bir Faciaydı

Hayatımda pekçok zorlu sınav gördüm geçirdim ama 2024 teki KPSS lisans sınavı gibi bir sınav daha görmedim yani böyle bir sınava çok zor demek bile iltifat sayılır, öyle bir sınavdı ki sınava girenlerle alay eder derecesinde bir sınavdı, Türkçe soruları deseniz zaten Agatha Christie romanlarını aratmıyordu, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularıysa şeytanın bile aklına gelemeyecek tarzdaydı öyle ki bir sorunun cevabı sanki 5 şıktada saklıydı bide soruların tarzları nitelikleri soruş şekilleri şaşırtıcı aldatıcı kafa karıştırıcı nitelikteydi ve belki de bu tarz sorular KPSS tarihinde bir ilki yaşattı. Ama doğru yaklaşık 2,5 milyon adayın girdiği ve bir elin parmakları kadar memurun istihdam edileceği bir memlekette normaldir ve artık anlıyorum ki sınavlarda birşeyler için bir çözüm olmaktan çok uzaklaştı.