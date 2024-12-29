KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 21:22
2024-KPSS LİSANS Tam Bir Faciaydı

Hayatımda pekçok zorlu sınav gördüm geçirdim ama 2024 teki KPSS lisans sınavı gibi bir sınav daha görmedim yani böyle bir sınava çok zor demek bile iltifat sayılır, öyle bir sınavdı ki sınava girenlerle alay eder derecesinde bir sınavdı, Türkçe soruları deseniz zaten Agatha Christie romanlarını aratmıyordu, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularıysa şeytanın bile aklına gelemeyecek tarzdaydı öyle ki bir sorunun cevabı sanki 5 şıktada saklıydı bide soruların tarzları nitelikleri soruş şekilleri şaşırtıcı aldatıcı kafa karıştırıcı nitelikteydi ve belki de bu tarz sorular KPSS tarihinde bir ilki yaşattı. Ama doğru yaklaşık 2,5 milyon adayın girdiği ve bir elin parmakları kadar memurun istihdam edileceği bir memlekette normaldir ve artık anlıyorum ki sınavlarda birşeyler için bir çözüm olmaktan çok uzaklaştı.

Çok Yazılan Konular

İİBF analizim, kaçla kapatır?Bilinçli tercih hakkinda danismanlikİİBF mezunları olarak taban puan ne olur?TTK Maden Mühendisi Sgk icra memurluğuÖn lisans okumanın lisans okumaktan iyi olmasıİnşaat müh. hkÜcretsiz izin hizmetten-kıdemden-deneyimden sayılır mıBOTAŞ ilanında ikamet şartı var mı?MEB alıma çıkar mi

Sözlük

sabah şerifleriniz hayrolsun 1 Narin davasında karar 2 Hafta sonu tatili 2 kod adı kırmızı 2 batı cephesinde yeni bir şey yok 1 şaka maka sözlüğün forumlaşıyor olması 1 Bugün olanlar 1 bir seferlik idare etsen ne olur 2 2025 3 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1

Son Haberler

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu2 ilde eğitime ara verildiSamsun'dan acı haber: 2 öğretmen hayatını kaybettiEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandıAydın'da uçuruma düşen motosikletin sürücüsü helikopterle kurtarıldı

Editörün Seçimi

Memursen ile Kamusen'den istifa ! Yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL ! Eylemleri yok !Emekli memur maaşı asgari ücretin altında kalacak2025 yılı asgari ücreti 22104 TL olduYeni asgari ücretin enflasyona etkisiMemur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileri