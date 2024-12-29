Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


29 Aralık 2024 22:23
Asgari Ücret Zammı

Bence asgari ücrete hiç zam yapılmasa daha iyiydi öyle ya asgari ücreti devlet mi yoksa iktidar mı veriyor? Diyelim ki asgari ücret 40.000 TL oldu işveren kimi istihdam edebilir? İşverene paralar gökten mi yağıyor? Örneğin ben yarın öbür gün bir işyeri açsam yanıma birkaç personel alsam ve personellerimden verim alamasam bile her ay haraç verir gibi yasal sınır olan en düşük ücret olarak 40.000 TL maaş mı verecem? Zaten kazanamasam neyi verebilirim?

Burda asıl sorun asgari ücrete şu kadar zam yapılmalıydı şu kadar yapıldı olmamalı, asıl sorun cebimizdeki paranın nasıl değer kaybettiği eridiği, dün 1 lira olan şeyin bugün nasıl 100 lira olduğu olmalı. Bundan sadece 5 yıl önce 10.000 TL yi önüme koysalar sayamazdım bugünse bir markete girip 3-4 poşetlik erzak aldığımda nerdeyse bitiyor, herşeyimizden vergi alınıyor nerdeyse soluduğumuz havadan bile vergi alınacak karşılığındaysa ne görüyoruz? Bu ekonomik gidişatta bir 3-5 yıl sonra 50.000 TL bile kuş gibi bir para olacak.

Sözün kısası verdiklerimizin aldıklarımızla çatışması....

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