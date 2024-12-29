Merhabalar 2006 Şubat ayında sözleşmeli 4/b olarak göreve başladım 2011 de khk ile kadroya geçtim şöyle bir haber gördüm Sözleşmeli Pozsiyonda Geçen 8 Yıla 1 kademe verilmesi kesinleşti diye.

Ben 8 yıla bir kademeyi 2011+8=2.019 da almıştım şimdi bu kararla birlikte 2006+8+8=2.022 olduğu için 2 kademe mi almam gerekir