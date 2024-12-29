Müdür yardımcılığından istifa edenin durumu

Hocam onu biliyorum ancak eski okulum zaten şu an müdür yrd olduğum okul.Bu okula bir ay önce öğretmen olarak geldim ve ardından idareci oldum. Şu u anda istifa edersem Bu okulda öğretmen olacağımı biliyorum Ben bu okula gelmeden önceki il içi tayin isteyerek geldiğim farklı ilçedeki okuluma ihtiyaç olması halinde nasıl gidebilirim ?Örneğin önümüzdeki yıl il içi isteğe bağlı tayinler döneminde istifa etsem ki puanım yüksek ve o okulda açık olsa gidebilir miyim ?

Hocam onu biliyorum ancak eski okulum zaten şu an müdür yrd olduğum okul.Bu okula bir ay önce öğretmen olarak geldim ve ardından idareci oldum. Şu u anda istifa edersem Bu okulda öğretmen olacağımı biliyorum Ben bu okula gelmeden önceki il içi tayin isteyerek geldiğim farklı ilçedeki okuluma ihtiyaç olması halinde nasıl gidebilirim ?Örneğin önümüzdeki yıl il içi isteğe bağlı tayinler döneminde istifa etsem ki puanım yüksek ve o okulda açık olsa gidebilir miyim ?