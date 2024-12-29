Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 22:32
Müdür yardımcılığından istifa edenin durumu

Arkadaşlar Haziran 2024'te ili içi isteğe bağlı tayinlerle Anadolu lisesinden başka bir ilçedeki meslek lesine sırf evime yakın diye tayin istedim ve çıktı Yaklaşık iki hafta sonra yönetici atama yönetmeliğindeki eskiden en az bir yıl idarecilik yaomis olanlara yeniden idareci olma hakkı verilince, okulmüdürünün de ısrarı uzerine tekrar kadrolu idareci oldum. Sorun şu ki tayin isteyerek geldiğim okulu meslek lisesine gelince mumla arar oldum. Şu an istifa edersem yeni bulunduğum okulda ki normla ilişkilendiriliyorum eski okuluma geri dönemiyorum maalesef . Haziranda geldiğim okuldan aynı branştan bir ogretmen emekliye ayrılacak ve branşımda bir öğretmene ihtiyaç olacak bu durumda bu okula tekrar öğretmen olarak geri dönmenmin bir yolu var mıdır ? Durum ve süreç nasıldır bilgi verecek olan arkadaşa şimdiden teşekkür ederim


Braweheart01
Genel Müdür
29 Aralık 2024 22:42

istifa ederseniz eski okuluuza gelirsiniz sizin branşınızda hizmet puanı düşük olan öğretmen norm fazlası olur


Seizma25
29 Aralık 2024 22:47
Hocam onu biliyorum ancak eski okulum zaten şu an müdür yrd olduğum okul.Bu okula bir ay önce öğretmen olarak geldim ve ardından idareci oldum. Şu u anda istifa edersem Bu okulda öğretmen olacağımı biliyorum Ben bu okula gelmeden önceki il içi tayin isteyerek geldiğim farklı ilçedeki okuluma ihtiyaç olması halinde nasıl gidebilirim ?Örneğin önümüzdeki yıl il içi isteğe bağlı tayinler döneminde istifa etsem ki puanım yüksek ve o okulda açık olsa gidebilir miyim ?

yaylam
Aday Memur
29 Aralık 2024 23:21

Tayin isteyip ayrıldığınız okula dönemezsiniz. İl içi tayin için bulunduğunuz okulda 3 yıl çalışmanız gerekir. Norm fazlası olursanız il içi tayin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Seizma25, 1 saat önce
Hocam onu biliyorum ancak eski okulum zaten şu an müdür yrd olduğum okul.Bu okula bir ay önce öğretmen olarak geldim ve ardından idareci oldum. Şu u anda istifa edersem Bu okulda öğretmen olacağımı biliyorum Ben bu okula gelmeden önceki il içi tayin isteyerek geldiğim farklı ilçedeki okuluma ihtiyaç olması halinde nasıl gidebilirim ?Örneğin önümüzdeki yıl il içi isteğe bağlı tayinler döneminde istifa etsem ki puanım yüksek ve o okulda açık olsa gidebilir miyim ?

Seizma25
29 Aralık 2024 23:25
teşk hocam
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