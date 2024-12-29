Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Aralık 2024 22:33
İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak

Rabbim tüm personelin yâr ve yardımcısı olsun.


sam34
Memur
29 Aralık 2024 22:36

Yılbaşında halkın güveliği için gerekli tedbirleri aldıklarını ve planlamaları yaptıklarını anlatan Yıldız, "Yeni yılda 55 bin polisimiz, güvenlik kuvvetimizle sahadayız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için. 6 büyük ilçemizde yeni yıl tedbirlerimizi ağırlıklı olarak planladık. Diğer tüm ilçelerde, 39 ilçemizde de tedbirlerimiz devam ediyor. Tedbirlerimizi 7/24 planladık, bütün mensuplarımızla sahadayız" diye konuştu.

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