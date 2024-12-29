promosyon hakkında

hocalarım ağustosta tayin olduğum yerde iş bankası ile çalışıyoruz. Ekim ayında okula yazı göndermişler yeni gelenlerin promosyon alması için isim istemişler fakat yıl bitti ses seda yok bankaya mı sormak gerekiyor benim durumumda olan var mı acaba ?

hocalarım ağustosta tayin olduğum yerde iş bankası ile çalışıyoruz. Ekim ayında okula yazı göndermişler yeni gelenlerin promosyon alması için isim istemişler fakat yıl bitti ses seda yok bankaya mı sormak gerekiyor benim durumumda olan var mı acaba ?