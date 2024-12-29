Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 23:00
promosyon hakkında
hocalarım ağustosta tayin olduğum yerde iş bankası ile çalışıyoruz. Ekim ayında okula yazı göndermişler yeni gelenlerin promosyon alması için isim istemişler fakat yıl bitti ses seda yok bankaya mı sormak gerekiyor benim durumumda olan var mı acaba ?

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