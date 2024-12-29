Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Aralık 2024 23:11
Üni hastanesi Arşiv Araştırması
Üniversite hastanesinde evrak tesminin son gününden 26 gün (15) iş günü geçti süreci takip etmek için hastanenin personel daire başkanlığını aradım fakat soruşturmayı emniyet yapıyor biz bilgi veremiyoruz dendi net bilgi için tam olarak nereyi aramalıyım hangi birinle görüşmeliyim

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