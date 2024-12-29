Üni hastanesi Arşiv Araştırması

Üniversite hastanesinde evrak tesminin son gününden 26 gün (15) iş günü geçti süreci takip etmek için hastanenin personel daire başkanlığını aradım fakat soruşturmayı emniyet yapıyor biz bilgi veremiyoruz dendi net bilgi için tam olarak nereyi aramalıyım hangi birinle görüşmeliyim

Üniversite hastanesinde evrak tesminin son gününden 26 gün (15) iş günü geçti süreci takip etmek için hastanenin personel daire başkanlığını aradım fakat soruşturmayı emniyet yapıyor biz bilgi veremiyoruz dendi net bilgi için tam olarak nereyi aramalıyım hangi birinle görüşmeliyim