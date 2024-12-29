Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Aralık 2024 23:14
Zorunlu Pansiyon Nöbeti

Okulumuzun pansiyonunda yeterli görev almak isteyen öğretmen olduğu halde müdürümüz hem kendine nöbet yazdı hem de istemediğim ve psikiyatrik ilaç kullandığımı bildiği halde bana yazdı. Bu konuda ne yapabilirim? Heyet raporunda psikolojik sorunum olduğu yazarsa öğretmenlik için sorun olur mu?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
29 Aralık 2024 23:41

Durumunuz pansiyonda nöbet tutmanıza engel mi ? Engelse tam nedi4 onu bilmeden yorum yapmak zor

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