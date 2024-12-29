Elektrik faturasına 2 kat ücreti neden ödeyeceğiz!!!

elektrik faturası memur için asgari ücretli için zaten bir külfet. biz evi nasıl geçindireceğiz nasıl yiyip içeceğiz diye düşünürken meyveyi tane ile alırken bizler evini klima ile veya elektrik ile ısıtmaya çalışan vatandaş neden 2 kat fatura ödeyecek. yazık değil mi?bu vatandaşın cebinden alınterini nasıl çalarız sonucu değil mi? bu konuda neden kimse ses çıkarmıyor herkes ya çok zengin ya da kaçak elektrik kullanıyor. bunun başka bir açıklaması olamaz. haksızlık haksızlık haksızlık

elektrik faturası memur için asgari ücretli için zaten bir külfet. biz evi nasıl geçindireceğiz nasıl yiyip içeceğiz diye düşünürken meyveyi tane ile alırken bizler evini klima ile veya elektrik ile ısıtmaya çalışan vatandaş neden 2 kat fatura ödeyecek. yazık değil mi?bu vatandaşın cebinden alınterini nasıl çalarız sonucu değil mi? bu konuda neden kimse ses çıkarmıyor herkes ya çok zengin ya da kaçak elektrik kullanıyor. bunun başka bir açıklaması olamaz. haksızlık haksızlık haksızlık