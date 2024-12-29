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Editörler : Lanet


29 Aralık 2024 23:29
Elektrik faturasına 2 kat ücreti neden ödeyeceğiz!!!
elektrik faturasının 1050nin üzerine çıkınca 2 kat ücret ödenmesi

Mahmut35470
29 Aralık 2024 23:37
elektrik faturası memur için asgari ücretli için zaten bir külfet. biz evi nasıl geçindireceğiz nasıl yiyip içeceğiz diye düşünürken meyveyi tane ile alırken bizler evini klima ile veya elektrik ile ısıtmaya çalışan vatandaş neden 2 kat fatura ödeyecek. yazık değil mi?bu vatandaşın cebinden alınterini nasıl çalarız sonucu değil mi? bu konuda neden kimse ses çıkarmıyor herkes ya çok zengin ya da kaçak elektrik kullanıyor. bunun başka bir açıklaması olamaz. haksızlık haksızlık haksızlık
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Elektrik faturasına 2 kat ücreti neden ödeyeceğiz!!!

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