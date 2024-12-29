elektrik faturasına neden 2 fatura ödeyelim!!!

elektrik faturasına 1050 TL nin üzerine çıkınca 2 kat ücret ödemeyi herkes kabul etmiş gibi görünüyor. hayırdır herkeste ya para çok ya da kaçak kullananların sayısı mı çok. biz enayi miyiz? vatandaşın cebinden delikti bir de el attılar.

elektrik faturasına 1050 TL nin üzerine çıkınca 2 kat ücret ödemeyi herkes kabul etmiş gibi görünüyor. hayırdır herkeste ya para çok ya da kaçak kullananların sayısı mı çok. biz enayi miyiz? vatandaşın cebinden delikti bir de el attılar.