Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


29 Aralık 2024 23:43
elektrik faturasına neden 2 fatura ödeyelim!!!
elektrik faturasına 1050 TL nin üzerine çıkınca 2 kat ücret ödemeyi herkes kabul etmiş gibi görünüyor. hayırdır herkeste ya para çok ya da kaçak kullananların sayısı mı çok. biz enayi miyiz? vatandaşın cebinden delikti bir de el attılar.

Mahmut35470
29 Aralık 2024 23:44
elektrik faturasını neden 2 kat ücret ödemeyi kabul ediyorsunuz. zaten para çok öderiz diye mi yoksa kaçak olduğu için mi?
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