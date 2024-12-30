Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2024 00:36
eş durumu
eşim adalet bakanlığında mübaşir olarak çalışıyor kadrolu personel. benim 3 yılım doldu ağrı patnosta ebe olarak çalışıyorum aile birliğimizin sağlanmasını ankarada talep ediyoruz Ankara'ya tayinimin çıkma ihtimali var mı?

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