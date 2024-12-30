KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
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30 Aralık 2024 01:19
2024 asem adp kaçla kapattı?

2025 asemde 81 ya da 84 alacağımı düşünüyorum 2024 de kaçla kapatmıştı?

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