Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2024 01:27
Aralık ayı enflasyon beklentim
Aralık ayının enflasyon verisi daha önceki aylarda katılımcıların enflasyon beklenti anketi ve TÜİK in açıkladığı veriler ışığında 1.78-1.83 aralığı olacaktır

reddblackk
Aday Memur
30 Aralık 2024 01:27
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