Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Aralık 2024 01:45
KİTLERDE GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

Botaş, Teiaş, Tpao gibi kurumlarda sadece arşiv araştırması mı yapılıyor yoksa güvenlik soruşturması + arşiv araştırması mı?

Arkadaşlar internette çok farklı bilgiler var bu konuda, net bilgisi olanlar cevap verebilirse memnun olurum.


Adanam001
Aday Memur
30 Aralık 2024 01:49
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kasrik
Şube Müdürü
30 Aralık 2024 01:54

Bu arada başlığın büyük harflerden oluşmaması gerektiğini şimdi öğrenmiş oldum. Kesinlikle art niyetten değil, düzenleyemiyorum da maalesef. Affola sayın admin

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